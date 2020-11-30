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30 ноября,
2020
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С 1 декабря в очном формате возобновятся занятия в детских кружках и секциях

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Занятия в детских кружках и секциях возобновятся в очном режиме с 1 декабря. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.


«Губернатор принял решение возобновить занятия в сфере дополнительного образования в очном режиме с 1 декабря. Однако при этом он поставил задачу, чтобы во всех учреждениях, где занимаются дети, независимо от формы собственности, неукоснительно соблюдались все санитарно-эпидемиологические требования, а занятия проводились малыми группами – не более 15 человек», - прокомментировала решение главы региона его заместитель, член оперштаба Людмила Огородова.


Родителям детей, которые посещают учреждения допобразования, необходимо обязательно контролировать самочувствие ребенка и при любом недомогании оставаться дома. Если же ребенок уже находится на карантине как контактный с заболевшим и не посещает школу, в этот период категорически запрещено посещать кружки и секции, даже если нет симптомов заболевания. 


«В учреждения допобразования ходят дети из разных школ, соответственно,  расширяется круг контактов ребенка и повышается риск заражения», – подчеркнула Людмила Огородова. 


Если родители примут решение воздержаться от занятий в кружках на период подъема заболевания респираторными вирусными инфекциями, место за ребенком в муниципальном учреждении сохранится в течение всего учебного года.

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