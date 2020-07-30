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30 июля,
2020
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С 1 августа эпидбюро СибГМУ прекращает свою работу

ТВ2
ТВ2
58 минут назад

Эпидбюро на базе томского медицинского университета прекращает свою работу. Оно было развернуто два месяца назад для помощи Роспотребнадзору в поиске контактных с заболевшими COVID-19 людьми. Об этом в своем личном Telegram-канале написала ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

С 1 августа эпидбюро СибГМУ прекращает свою работу

«Количество оператор бюро – 40 человек из числа студентов, ординатор и выпускников СибГМУ. Ребята работали посменно. За это время проведена работа с 3532 человеком, из них – 456 детей. Выявлено 6726 лиц, контактных с больными COVID. Всем им даны четкие рекомендации», — написала Ольга Кобякова.


По ее словам, деятельность эпидбюро в значительной степени снизила нагрузку на специалистов Роспотребнадзора и поликлиник Томска. Своевременное выявление бессимптомных пациентов позволило затормозить темпы распространения инфекции в регионе. Так как эпидемия коронавируса в Томске пошла на спад, то с 1 августа эпидбюро прекращает свою работу.


Напомним, что в Томской области за весь период установлен 4091 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 2593 человека, умерших 34.

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