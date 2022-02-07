С 1 апреля компания Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России

Американская система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекратит проводить операции внутри России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое компания направила банкам-партнерам. Издание ознакомилось с документом, его подлинность подтвердили источник на платежном рынке и представитель Western Union.
Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке, объясняется в письме. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.
«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — рассказал РБК представитель компании.
На вопрос, какой объем переводов совершался по внутрироссийским каналам, представитель не ответил. Western Union не раскрывает подобную информацию.