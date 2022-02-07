С 1 апреля компания Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России

Американская система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекратит проводить операции внутри России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое компания направила банкам-партнерам. Издание ознакомилось с документом, его подлинность подтвердили источник на платежном рынке и представитель Western Union.

Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке, объясняется в письме. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.