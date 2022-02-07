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  3. С 1 апреля компания Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России
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С 1 апреля компания Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России

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Американская система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекратит проводить операции внутри России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое компания направила банкам-партнерам. Издание ознакомилось с документом, его подлинность подтвердили источник на платежном рынке и представитель Western Union.

Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке, объясняется в письме. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — рассказал РБК представитель компании.

На вопрос, какой объем переводов совершался по внутрироссийским каналам, представитель не ответил. Western Union не раскрывает подобную информацию.

Автор:  iphones.ru
Автор:  iphones.ru
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