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02 мая,
2020
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РЖД возобновляет движение электричек Тайга — Томск

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С 1 мая «Кузбасс-пригород» переходит на летнее расписание движения пригородных поездов. Компания возобновит несколько ранее отменённых маршрутов из Томска. Так восстанавливается движение пригородных поездов по направлениям Томск-II — Асино, Томск — Басандайка и Томск — Тайга.


«Все вагоны перед отправлением и после каждого рейса проходят обязательную обработку специальными обеззараживающими моющими средствами на основе хлорактивных и кислородных добавок. Данные препараты безопасны для человека, но активны против широкого спектра вирусов, бактерий, микробов. Для этого в компании обеспечено наличие неснижаемого запаса дезинфицирующего средства, одобренного Роспотребнадзором. Не прошедший такую дезинфекцию поезд не может отправиться в рейс», — отмечают в компании.


Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», а также на сайте компании.

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