РЖД возобновляет движение электричек Тайга — Томск

С 1 мая «Кузбасс-пригород» переходит на летнее расписание движения пригородных поездов. Компания возобновит несколько ранее отменённых маршрутов из Томска. Так восстанавливается движение пригородных поездов по направлениям Томск-II — Асино, Томск — Басандайка и Томск — Тайга.





«Все вагоны перед отправлением и после каждого рейса проходят обязательную обработку специальными обеззараживающими моющими средствами на основе хлорактивных и кислородных добавок. Данные препараты безопасны для человека, но активны против широкого спектра вирусов, бактерий, микробов. Для этого в компании обеспечено наличие неснижаемого запаса дезинфицирующего средства, одобренного Роспотребнадзором. Не прошедший такую дезинфекцию поезд не может отправиться в рейс», — отмечают в компании.





Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», а также на сайте компании.