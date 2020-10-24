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24 октября,
2020
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Новости

РЖД вновь отменяет рейсы из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

РЖД на фоне пандемии коронавируса вновь отменяет или сокращает частоту движения более 50 пассажирских поездов.

В опубликованном на сайте перечне, в том числе, фирменный поезд «Томич». Так отменяется отправление из Томска 22, 24, 28, 30 ноября, 4, 6 декабря. Также не будет ранее запланированных рейсов из Москвы 24, 26, 30 ноября и 2, 6, 8 декабря.

РЖД вновь отменяет рейсы из-за коронавируса

«В осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален. Корректировка графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда железнодорожным транспортом», — заявили в компании.


Отмены и ограничения в движении поездов предприняты для «приведения размеров движения в соответствие с фактическим спросом».


В компании заверили, что деньги за билеты, купленные на отмененные рейсы, пассажиры смогут вернуть в полном объеме.

С полным перечнем поездов, попавших под сокращение и порядок возврата денег за уже купленные билеты, можно ознакомиться на сайте РЖД.

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