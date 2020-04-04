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04 апреля,
2020
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РЖД отменит пассажирский поезд из Томска в Новосибирск

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

С 7 апреля РЖД отменяет 53 поезда дальнего следования из-за пандемии коронавируса, включая поезд Томск — Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба компании. Поезд №141/142 Новосибирск — Томск отменяется из Новосибирска с 8 апреля, из Томска — с 9 апреля. 

РЖД отменит пассажирский поезд из Томска в Новосибирск

Также изменения коснулись поезда № 133/134 Томск — Анапа. На этом направлении приостановлена продажа билетов от и до станций, расположенных на территории Казахстана.


В РЖД отмечают значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. Пассажирам предлагают совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме деньги за билеты, приобретенные в отмененные поезда. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте «РЖД».


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