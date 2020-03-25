РЖД начал отменять межрегиональные поезда из-за коронавируса

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — сообщили в РЖД.

Компания заявила о временной отмене некоторых рейсов в регионах России, что объясняют снижением пассажиропотока в период распространения коронавируса. Среди этих рейсов и поезда, которые курсировали в Сибири.

В компании уточнили, что в список попали лишь те рейсы, для которых есть альтернативные маршруты. Большая часть отмененных поездов курсируют в центральной части России. Среди сибирских маршрутов отменяется поезд «Иркутск — Забайкальск» с начала апреля до конца мая.







В некоторых томских СМИ и в соцсетях появилась информация, то РЖД также временно отменит поезд №141 Томск — Новосибирск. В пресс-службе РЖД ТВ2 ответили, что эта информация пока проверяется. При попытке приобрести билеты на поезд №141 по маршруту на официальном сайте РЖД, покупка доступна лишь на 1 апреля, далее можно купить билеты из Томска в Новосибирск только на проходящие поезда, которые едут до Бийска и Москвы.





Отметим, подробную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте РЖД в разделе оперативной информации об отменах на фоне распространения коронавируса.





Ранее в России ввели ограничения курсирования поездов международного сообщения, отменила поезда в Китай и КНДР. Из Томска отменили рейсы в Казахстан и обратно. По этим маршрутам ездили поезда № 364 Томск — Караганда и № 363 Караганда — Томск, а также № 391 Томск — Риддер и Риддер — Томск.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Отменены все поезда и автобусы из Томска в Казахстан и обратно





ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.​