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Главная Новости «РЖД» задерживают и отменяют 11 поездов из-за обрушения моста на Транссибе
Новости

«РЖД» задерживают и отменяют 11 поездов из-за обрушения моста на Транссибе

ТВ2
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час назад

«Российские железные дороги» отменяют и приостанавливают 11 пригородных поездов и поездов дальнего следования в Забайкалье и другие восточные регионы страны. Ранее мы сообщали, что паводок обрушил мост на Транссибирской магистрали.

В телеграм-канале «Телеграмма РЖД» сообщается, что на три дня продажу билетов на поезда, следующие по данному участку, приостановили. Чтобы не создавать дополнительные проблемы для пассажиров, так как ситуация по восстановлению движения остаётся сложной. К тому же в ближайшие дни в регионе прогнозируется продолжение дождей.

На ближайшие дни отменены пассажирские поезда Чита-Благовещенск отправлением из Читы 24 и 26 июля, из Благовещенска — 24, 26 и 28 июля, сообщили Тайге.инфо в Забайкальской железной дороге. Возврат и переоформление билетов производится без удержания дополнительных сборов.

Отменены пригородные поезда Шилка-Чернышевск, Чернышевск-Шилка, Чернышевск-Зилово, Зилово-Чернышевск. Ожидаются задержки пассажирских поездов №1 сообщением Владивосток-Москва, №2 сообщением Москва-Владивосток, №11 сообщением Владивосток-Самара, №391 сообщением Благовещенск-Чита.

Автор:  «Телеграмма РЖД»

Также на трое суток ограничен прием в восточном направлении всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций западнее Бушулея в Забайкальском крае.

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