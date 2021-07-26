РЖД открыли движение пассажирских поездов по Транссибу в Забайкалье

Движение пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали вновь открыто, говорится в официальном Telegram-канале РЖД. Ранее мы сообщали, что паводок обрушил мост на Транссибирской магистрали.

«В 17:54 по московскому времени реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд № 11 Владивосток — Самара. Пассажирское движение по Транссибу открыто. Железнодорожное сообщение восстановлено за рекордные двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста», — отмечается в сообщении.

Ранее РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных из-за паводка в Забайкалье поездов самолетами. С субботы по Транссибу к месту размыва железнодорожного моста продолжили следовать пассажирские поезда.

ТАСС сообщает, что по последним данным, в Забайкалье подтопленными остаются 16 жилых домов и 908 приусадебных участков, 12 низководных мостов, из которых три полностью разрушены, а также три участка муниципальных автодорог. Развернуто шесть пунктов временного размещения, которые могут принять 450 человек. В одном из них, развернутом в городе Шилке, размещены 64 человека, в том числе 15 детей.