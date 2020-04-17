Рыба массово погибла в озере на Степановке. Фото

В озере Ботанического сада массово погибла рыба. Жители Степановки (именно там располагается опытный участок Сибирского ботанического сада) связывают гибель рыбы со сливом нефтепродуктов. Часть озера покрыта масляными пятнами, жители, которые гуляют рядом с озером, жалуются на запах бензина.

Это не первый случай гибели рыбы в этом озере. То же самое было и в 2013 году. По словам экологов, причина такого явления — замор. То есть массовая гибель рыбы от удушья, вызванного недостатком или полным отсутствием растворенного в воде кислорода.

Замор на томских водоемах — явление достаточно распространенное. Он происходит, когда городские озера заваливают снегом, а потом наступают заморозки и они промерзают. К тому же водоемы Томска маловодные и имеют глубину до двух метров. По словам экспертов, для сохранения рыбы глубина должна быть не менее трех.





При этом от недостатка кислорода обычно гибнут елец, плотва, окунь, лещ, щука. А вот карась, карп и ротан, обитающие, например, в Белом озере, более устойчивы к недостатку кислорода, поэтому на озере замора нет.