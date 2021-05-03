Рыба массово погибла в озере Керепеть на Черемошниках

Томичи сообщают о массовой гибели рыбы и неестественном цвете воды в озере Керепеть на Черемошниках. Специалисты «Облкомприроды» отобрали пробы воды и исследуют ее.

В Центре управления регионом сообщают, что зафиксировали сообщения о неестественном цвете воды в озере. Сообщения передали в департамент природных ресурсов и окружающей среды. 30 апреля и.о. начальника департамента Максим Кривов осмотрел акваторию Керепети в районе улицы Трудовой.





«Специалисты ОГБУ «Облкомприрода» отобрали пробы воды и в настоящее время проводят исследование. Результат будет в течение следующей недели, — сообщает ЦУР. — Если анализ покажет превышение загрязняющих веществ, то по их составу будем определять источник загрязнения».





Напомним, в 2018 году после аварии на канализационном коллекторе в озере Керепеть уже гибла рыба. Эколог Сергей Жабин тогда утверждал, что в водоем попали канализационные отходы, из-за чего рыба задыхается.





Отметим, массовая гибель рыбы в городских озерах в апреле-мае не редкость. По словам экологов, причина такого явления — замор. То есть массовая гибель рыбы от удушья, вызванного недостатком или полным отсутствием растворенного в воде кислорода. Замор на томских водоемах — явление достаточно распространенное. Он происходит, когда городские озера заваливают снегом, а потом наступают заморозки и они промерзают. К тому же водоемы Томска маловодные и имеют глубину до двух метров. По словам экспертов, для сохранения рыбы глубина должна быть не менее трех.





При этом от недостатка кислорода обычно гибнут елец, плотва, окунь, лещ, щука. А вот карась, карп и ротан, обитающие, например, в Белом озере, более устойчивы к недостатку кислорода, поэтому на озере замора нет.