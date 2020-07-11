Ряд домов в центре Томска останется без холодной воды
«Томскводоканал» проводит ремонтные работы в районе ЦУМа. Из-за этого в ряде домов 11 июля будет отсутствовать холодная вода.
Так холодное водоснабжение ограничат с 13:00 до 19:30 по следующим адресам в областном центре:
- Пер. 1905 года, 11, 14б, 15, 18, 20;
- Ул. Большая Подгорная, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 21, 21/1, 22;
- Пр. Ленина, 117, 119, 121, 121а, 123, 123/2, 123/3, 125, 125а, 129, 129 стр.1, 129 стр.2, 131;
- Ул. Октябрьский Взвоз 1, 4;
- Ул. Розы Люксембург, 1, 3, 4, 4в, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 11, 11/1, 13, 13а, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 17 стр.1, 17 стр.2, 18, 18а, 19, 20, 22, 22а, 24а, 25, 27, 29, 29 стр.1, 29 стр. 11;
- Пер. Совпартшкольный, 10, 10а, 12, 12/1, 13, 13/1.
«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.
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