«Рвота не прекращалась с четырех вечера и до ночи»: в столовой красноярской школы отравилось более 15 детей

В красноярской школе №56 произошло массовое отравление учеников, об этом сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на родителей учеников. Минимум у 15 детей рвота, тошнота, диарея и повышенная температура. Сотрудники учреждения обратились в Роспотребнадзор.

«ТВК Красноярск» пишет, что к ним в редакцию обратилось сразу несколько родителей, чьи дети ходят в школу №56. Они рассказали, что вчера у многих ребят началась тошнота, рвота и диарея, у некоторых — поднялась температура. Родители во всем винят школьные обеды.

«У меня дочери учатся во 2 и 5 классах. У старшей рвота не прекращалась с четырех вечера и до ночи, у младшей немного полегче. Вызывали скорую, там сказали — энтеровирусная инфекция. Но при инфекции реакция была бы на всю еду, а тут плохо стало именно после школьных обедов», – рассказала «ТВК Красноярск» одна из родительниц Снежана.

Родители, в целом, отмечают, что в последнее время жалоб к питанию было много. По их словам, дети часто находили в еде посторонние предметы, волосы и даже замечали в столовой насекомых. Директор школы пояснила «ТВК Красноярск», что о ситуации ей известно, однако никакие диагнозы еще не выставлены.

Сотрудники учреждения направили служебные письма в Центр гигиены и Роспотребнадзор. Точное число заболевших в школе известно, но журналистам его назвать отказались. По подсчетам редакции — явно более 15 человек.