«Русские» французы проголосуют на выборах депутатов Госдумы от Томской области

А вы знали, что депутатов в Госдуму от Томской области выбирают не только жители Томской области (что вполне логично), но и люди, имеющие российское гражданство и проживающие во Франции, Великобритании, Литве и Германии. В целом, граждан, голосующих за рубежом, Центризбирком приписал к 75 одномандатным округам, раскиданным по 30 российским регионам. Географической логики в нарезке округов нет; ЦИК ориентировался на количество избирателей. Россияне в США, например, будут выбирать одномандатников вместе с жителями нескольких округов в Москве и Самарской области. В Германии российские граждане могут проголосовать за одномандатников не только Томской области, а также Санкт-Петербурга, Ленинградской, Курской, Калужской, Тамбовской, Вологодской областей. Но есть ли интерес к выборам в России за границей? Этот вопрос мы задали председателю Координационного совета российских соотечественников во Франции* Георгию Шепелеву. *(ассоциация, объединяющая представителей более 250 русскоязычных и российско-французских организаций и коллективов Франции)

Георгий Шепелев живет во Франции с 1995 года. Выпускник исторического факультета МГУ преподает в университете, а также координирует работу сети солидарности и взаимопомощи русскоязычной общины Франции. «Перед каждыми выборами коллектив «Объединение российских избирателей во Франции» и активисты общины, в том числе и я, организуем наблюдение на избирательных участках, а также информирование избирателей о том, где и как можно проголосовать, где найти программы кандидатов и т.д. В этом году голосование пройдет в один день (19 сентября); на участках будут присутствовать наблюдатели, получившие удостоверения от Общественной палаты РФ. Это активисты нашей общины с разными политическими взглядами, многие из них уже были наблюдателями на предыдущих выборах», — рассказывает Георгий. Он отмечает, что серьезных нарушений при голосовании не было. «Разве что на голосовании по поправкам в Конституцию представленные на избирательном участке в Париже информационные материалы излагали поправки в позитивном, а не нейтральном свете. Не думаю, что это повлияло на результаты волеизъявления парижских россиян – большинство проголосовавших высказалось против. Это произошло не в последнюю очередь потому, что многие из них ощутили, что предложенные в поправках ограничения избирательных прав лиц с двойным гражданством или видом на жительство в другой стране могут коснуться когда-нибудь и нас, и наших детей», — считает Георгий.

Автор: Русскоязычная община Франции. Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции РФ в Париже