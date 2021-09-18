«Русские» французы проголосуют на выборах депутатов Госдумы от Томской области

А вы знали, что депутатов в Госдуму от Томской области выбирают не только жители Томской области (что вполне логично), но и люди, имеющие российское гражданство и проживающие во Франции, Великобритании, Литве и Германии.
В целом, граждан, голосующих за рубежом, Центризбирком приписал к 75 одномандатным округам, раскиданным по 30 российским регионам. Географической логики в нарезке округов нет; ЦИК ориентировался на количество избирателей. Россияне в США, например, будут выбирать одномандатников вместе с жителями нескольких округов в Москве и Самарской области. В Германии российские граждане могут проголосовать за одномандатников не только Томской области, а также Санкт-Петербурга, Ленинградской, Курской, Калужской, Тамбовской, Вологодской областей.
Но есть ли интерес к выборам в России за границей? Этот вопрос мы задали председателю Координационного совета российских соотечественников во Франции* Георгию Шепелеву.
*(ассоциация, объединяющая представителей более 250 русскоязычных и российско-французских организаций и коллективов Франции)
Георгий Шепелев живет во Франции с 1995 года. Выпускник исторического факультета МГУ преподает в университете, а также координирует работу сети солидарности и взаимопомощи русскоязычной общины Франции.
«Перед каждыми выборами коллектив «Объединение российских избирателей во Франции» и активисты общины, в том числе и я, организуем наблюдение на избирательных участках, а также информирование избирателей о том, где и как можно проголосовать, где найти программы кандидатов и т.д. В этом году голосование пройдет в один день (19 сентября); на участках будут присутствовать наблюдатели, получившие удостоверения от Общественной палаты РФ. Это активисты нашей общины с разными политическими взглядами, многие из них уже были наблюдателями на предыдущих выборах», — рассказывает Георгий.
Он отмечает, что серьезных нарушений при голосовании не было.
«Разве что на голосовании по поправкам в Конституцию представленные на избирательном участке в Париже информационные материалы излагали поправки в позитивном, а не нейтральном свете. Не думаю, что это повлияло на результаты волеизъявления парижских россиян – большинство проголосовавших высказалось против. Это произошло не в последнюю очередь потому, что многие из них ощутили, что предложенные в поправках ограничения избирательных прав лиц с двойным гражданством или видом на жительство в другой стране могут коснуться когда-нибудь и нас, и наших детей», — считает Георгий.
При этом, в целом у французского общества нет к выборам в России особенного интереса.
«Россия — это слишком далеко; возможно, слишком предсказуемо, и в любом случае не имеет прямого влияния на жизнь во Франции. Соотечественники вовлечены в политическую жизнь России пока недостаточно: всего несколько процентов россиян, живущих во Франции, обычно голосуют на российских выборах. Здесь играют свою роль и географическая удаленность от избирательных участков (их всего несколько на всей территории Франции), и аполитичность большой части русскоязычной диаспоры», — считает Георгий.
Чтобы познакомить россиян, голосующих во Франции, с кандидатами от Томской области, он организовал специальную ЗУМ-конференцию, на которой присутствовали представитель «Единой России» Илья Леонтьев, кандидат от КПРФ Василий Шипилов и Александр Цин-дэ-Шань, представляющий партию «Новые люди». В ходе встречи кандидаты представили свои программы, а также обсудили насущные проблемы. Например, поступление в российские вузы с французским аттестатом или создание русского дома на парижском кампусе. Вспомнили в ходе встречи и про томский квартал Париж.
«Трудно делать прогнозы о том, кто победит на этой неделе на «французских» избирательных участках. Обычно на парламентских выборах результаты здесь серьезно отличаются от общероссийских : в 2016 году на выборах в Думу ни одна из партий не добралась до отметки 30 процентов голосов; «Единую Россию» (28 процентов) почти догнало «Яблоко» (27,6 процентов). В то время, как на последних президентских выборах на участках во Франции с большим отрывом победил Владимир Путин», — замечает Георгий.
По его словам, главное, чтобы после выборов не разрушились мостики сотрудничества между странами.
«Мне кажется, очень важно, чтобы российская внутренняя политика стала более социальной, чтобы принципы гражданского общества — солидарность, взаимопомощь, справедливость, мирный диалог — стали главными для нас. На международной арене хотелось бы, чтобы снизилась напряженность в отношениях между странами и блоками. Мы можем содействовать этому через выборы наших представителей в парламент, но еще более перспективно здесь будет, на мой взгляд, сотрудничество между людьми разных стран и культур, народная дипломатия, межкультурные обмены и проекты. Русскоязычная община Франции объективно является одним из «мостиков» между нашими странами, и мы открыты к сотрудничеству и будем рады ему», — подчеркивает он.