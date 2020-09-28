«Рускитинвест» погасил 11 млн долгов по налогам после ареста авто элит-класса

Организация, которая занимается заготовкой леса в Асиновском районе, задолжала по налогам 11 млн рублей и 800 тысяч исполнительского сбора, сообщила региональная служба судебных приставов. Но, как подчеркнули в ведомстве, несмотря на наличие возможности погасить долг, действий не последовало.

Чтобы взыскать долг, асиновские судебные приставы вынесли компании запрет на совершение регистрационных действий с автопарком должника в ГИБДД - несколькими десятками грузовых автомобилей, полуприцепами и легковыми авто.





«Поскольку данные действия не послужили стимулом к оплате долга, сотрудник отделения выехала в организацию, где изъяла денежные средства из кассы в сумме 20 тыс. рублей, а также арестовала две легковые иномарки элит-класса, предварительно оценив их в общей сложности в 7 млн рублей», — говорится в сообщении.





После приставы арестовали еще две машины, оцененных в 4 млн рублей.





«Через несколько часов после второго ареста на депозитный счет отделения организация перечислила налоги в требуемой сумме, а также денежное взыскание за неоплату долга в добровольный срок», — добавили в УФССП.





По данным системы СПАРК-Интерфакс, АО «РусКитИнвест» зарегистрировано в ФНС в 2008 году. В компании работают 325 человек. Согласно отчетам за прошедший год, активы компании стали меньше на 5 млрд, убытки - более 666 млн рублей. Компания контролируется китайским госучреждением «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ». В рамках инвестпроекта в Асино ввели в эксплуатацию несколько заводов — по производству шпона, производству МДФ-плит и выпуску обрезной доски.









ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:



Замгубернатора Андрей Кнорр раскритиковал работу китайских инвесторов в Томской области

Российско-китайский завод МДФ-плит в Томской области работает без лицензии. Возбуждено уголовное дело

Подрядчики «Роскитинвеста»: За строительство Асиновского ЛПК нам должны 200 млн рублей



Бывший топ-менеджер «РусКитИнвест» подал иск о его банкротстве



​ПОДДЕРЖИ ТВ2!