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28 сентября,
2020
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«Рускитинвест» погасил 11 млн долгов по налогам после ареста авто элит-класса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Организация, которая занимается заготовкой леса в Асиновском районе, задолжала по налогам 11 млн рублей и 800 тысяч исполнительского сбора, сообщила региональная служба судебных приставов. Но, как подчеркнули в ведомстве, несмотря на наличие возможности погасить долг, действий не последовало.

«Рускитинвест» погасил 11 млн долгов по налогам после ареста авто элит-класса

Чтобы взыскать долг, асиновские судебные приставы вынесли компании запрет на совершение регистрационных действий с автопарком должника в ГИБДД - несколькими десятками грузовых автомобилей, полуприцепами и легковыми авто.


«Поскольку данные действия не послужили стимулом к оплате долга, сотрудник отделения выехала в организацию, где изъяла денежные средства из кассы в сумме 20 тыс. рублей, а также арестовала две легковые иномарки элит-класса, предварительно оценив их в общей сложности в 7 млн рублей», — говорится в сообщении.


После приставы арестовали еще две машины, оцененных в 4 млн рублей.


«Через несколько часов после второго ареста на депозитный счет отделения организация перечислила налоги в требуемой сумме, а также денежное взыскание за неоплату долга в добровольный срок», — добавили в УФССП.


По данным системы СПАРК-Интерфакс, АО «РусКитИнвест» зарегистрировано в ФНС в 2008 году. В компании работают 325 человек. Согласно отчетам за прошедший год, активы компании стали меньше на 5 млрд, убытки - более 666 млн рублей. Компания контролируется китайским госучреждением «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ». В рамках инвестпроекта в Асино ввели в эксплуатацию несколько заводов — по производству шпона, производству МДФ-плит и выпуску обрезной доски. 



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