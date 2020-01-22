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22 января,
2020
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«Русь Сидящая»: 60 % заключенных в Сибири сталкивались с насилием от сотрудников ФСИН

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Более 60 % заключенных из регионов Сибири и Дальнего Востока, за исключением Якутии и Магадана, сталкивались с физическим насилием со стороны сотрудников ФСИН. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на данные опроса новосибирского отделения «Руси Сидящей».

«Русь Сидящая»: 60 % заключенных в Сибири сталкивались с насилием от сотрудников ФСИН

37 % опрошенных рассказали, что сталкивались с избиением, еще 30 % говорили про унизительные процедуры. Почти столько же заключенных заявили, что их заставляли находиться в холодном помещении без теплой одежды.

Четверть участников опроса заявили, что к ним без оснований применяли наручники, а более 20 % — что их заставляли находиться в неудобной позе. Еще около 10 % заключенных рассказывали о тяжелой физической работе, лишении еды, питья и света, применении физического тока, удушении, подвешивании и погружении в воду.

Почти 30 % опрошенных утверждали, что сотрудники колонии угрожали им пытками, около 50 % сталкивались с коррупцией во ФСИН, а более 90 % назвали лечение в колониях проблемой.

Правозащитная организация «Русь Сидящая» открыла «Юридическую клинику» в Новосибирске в апреле 2018 года. Цель проекта — помощь осужденным и освободившимся из мест лишения свободы людям.

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