«Рулонные газоны и плитка в Михайловской роще не нужны»: томичи обсуждают благоустройство 2020

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В Томске начались публичные обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, которые будут обустроены в 2020 году на федеральные деньги в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Не смотря на то, что обсуждения по прежнему проводятся в рабочее время в 16.00, зал заседаний ОНФ уже с трудом вмещает всех желающих высказать свое мнение.



Фото: Виктория Мучник

Так, в 2020 году будет реализован третий этап благоустройства Михайловской рощи. Здесь планируют обустроить футбольное поле с искусственным травяным покрытием, освещением, трибунами и подходами выложенными плиткой. Для того, чтобы из самодельного футбольного поля сделать благоустроенное, необходимо будет выравнять площадку и отсыпать склон высотой 2 метра, рассказала заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталья Цветкова.



Между северной и южной стороной участка перепад более 2 метров. Соответственно для того, чтобы не было преимуществ у игроков одной команды перед другой, мы будем делать насыпную площадку, — пошутила Наталья Цветкова.

Сколько будет стоить насыпная футбольная площадка в природном парке Наталья Цветкова уточнить не смогла, а вот подумать над предложением члена Ландшафтного клуба Томска Елены Бурьян не выкладывать плиткой дорогу к футбольному полю, пообещала.



Мне кажется, что плитка не вписывается в лесную зону и нет никакой необходимости в твердом покрытии в природном парке. Можно использовать сыпучий материал, щебень, отсев, чтобы было минимальное повреждение корней деревьев и уплотнения почвы. Опять же водопроницаемость будет выше. Это же парковая зона и мы должны думать не только о комфорте, но и о растительности рядом, — отметила Елена Бурьян.

Грунт на насыпном склоне Наталья Цветкова предложила укрепить рулонными газонами. Эта идея тоже не понравилась горожанам и склон футбольного поля они предложили укреплять более подходящими для этого места кустарниками и многолетними растениями.



В планах мэрии и увеличение количества парковочных мест рядом с рощей, чтобы как можно больше томичей могли воспользоваться благоустроенным парком. А вот для тех, кто собирается добираться до природного объекта в центре города не на машине, а пешком или общественным транспортом, администрация Томска ничего не предусмотрела. В частности, у соседей Михайловской рощи со стороны улиц Жуковского и Сибирской нет возможности перебраться через Ушайку из-за отсутствия нормального моста.



Михайловская роща имеет важный рекреационный потенциал — 53 га покрытых лесом в центре города. И в перспективе лет через 5-7 это место может стать вторым городским садом. Здорово, что предусмотрены новые парковочные места, но, мне кажется, что это место для тех, кто туда может добраться ногами. На машине можно уехать и на Синий утес, и на берег Оби, и в другие места. А вот для людей без машины у нас не так много мест, где можно отдохнуть. И при этом в Михайловскую рощу не так-то просто попасть. С Пушкина трудно попасть, со стороны Комскомольского тоже. Много людей, которые живут между Ушайкой и Сибирской хотели бы попасть в Михайловскую рощу, но не могут. Поэтому вместе с благоустройством нужно думать и о комфортных подходах, чтобы было там кому отдыхать, — отметил один из участников обсуждения в ОНФ.



Наталья Цветкова не согласилась с выступающим и сказала, что как человек, который живет в 3-х километрах от Михайловской рощи, она легко и безопасно попадает в эту зону отдыха. Что касается моста со стороны Сибирской, то это уже объект капитального строительства и на него деньги по нацпроекту не выделяются.



Игровая площадка в сквере в ДНТ «Авангард» вызвала меньше нареканий. Горожане высказали пожелание оградить детскую территорию от дороги зелеными насаждениями и продумать единую цветовую гамму детской площадки.



А так выглядит дизайн-проект по бульвару Кирова. В прошлом году была отремонтирована лестница, а в этом году предполагается сделать пандус для маломобильных граждан и мам с колясками. Сумма, которая будет на это потрачена составляет менее миллиона рублей.

Продолжатся благоустроительные работы и в Березовой роще на Карла Ильмера. Здесь предполагается сделать круговую асфальтовую дорожку для тех, кто катается на великах и роликах. Плюс будет сделан пешеходный проход до Поклонного креста. Проект детской площадки разработали архитекторы Центра развития городской среды. Как и в Театральном сквере они предлагают проложить здесь дорожки из лиственничной доски, а саму детскую площадку отсыпать песком.



Фото: Центр развития городской среды

В ходе обсуждения горожане предложили подумать мэрии и о дороге ведущей к храму. На Каштачной горе находится территория храмового комплекса «Томская Голгофа» с деревянной часовней, но цивилизованных подходов к ней нет.

Во второй очереди благоустройства улицы Усова проектировщики учли замечания горожан и будут использовать тротуарную плитку в разумных пределах и не закрывать ей все живое вокруг. Более того архитекторы Центра развития городской среды решили оставить старую плитку на пешеходной дорожке, так как она вполне хорошо сохранилась. Многочисленные просьбы горожан о том, что не надо перекладывать плитку за федеральные деньги, там где это не требуется, наконец-то услышаны.



На улице Усова предполагается самый большой снос деревьев в этом году - 161 тополь и 1 береза. В данном случае с предложением эколога Андрея Баздырева заменять аварийные тополя на молодые проектировщики не согласились. «Цель проекта была в том, чтобы сделать зеленые насаждения осязаемыми и доступными для жителей, перевести озеленение с уровня 30 метров на тот уровень, который визуально можно увидеть и почувствовать. Озеленение советских времен было рассчитано на выбросы в воздух заводов и фабрик в черте города. Сейчас обстановка изменилась — основные производства вынесены за пределы областного центра, но увеличилась автомобильная нагрузка. Пыль и газ идут со стороны проезжей части на пешехода и поэтому актуальней делать озеленение на уровне человека, делать барьер между автомобилями и пешеходами», — пояснила Наталья Цветкова.

