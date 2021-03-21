Руководство новосибирской колонии задержали на 72 часа

Сотрудники новосибирской ИК-18 Вячеслав Круглов и Евгений Гарбарт подозреваются по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Как пишет «Прецедент», что Вячеслава Круглова и Евгения Гарбарта подозревают в сокрытии инцидента, который произошел осенью 2020 года. Один из заключенных умер после тяжких побоев.





По информации УФСИН по Новосибирской области, Вячеслав Круглов в ИК-18 занимает должность замначальника. Он курирует безопасность и оперативную работу в колонии.





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