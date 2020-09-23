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23 сентября,
2020
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Новости

Руководство норильской ТЭЦ-3, где была авария, освободят из-под стражи

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Норильский городской суд отказался продлить арест руководителю ТЭЦ-3 и главному инженеру предприятия, рассказали ТВ2 в пресс-службе Красноярского краевого суда. 29 мая из-за аварии на этом ТЭЦ 21,3 тысячи нефтепродуктов вылилось в почву и водоемы. 

Хранилище, из которого вылилось 21,3 тыс. тонн солярки
Хранилище, из которого вылилось 21,3 тыс. тонн солярки
Фото: Юрий Козырев / «Новая Газета»

Директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова поместили в СИЗО 11 июня. Их обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.


Фигурантами уголовных дел также стали мэр Норильска Ринат Ахметчин и сотрудница Ростехнадзора, проверявшая ТЭЦ-3.


Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.


15 сентября «Норникель» направил на рассмотрение и согласование в межведомственную комиссию Минприроды программу восстановления земель, пострадавших от аварии на ТЭЦ-3. Согласно этому плану, компания будет проводить работы по рекультивации до 2022 года включительно.


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