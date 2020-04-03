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Руководителя северской УК подозревают в хищении 2 млн рублей
6 часов назад
Сотрудника одной из управляющих компаний Северска подозревают в хищении более двух миллионов рублей. Эти деньги должны были пойти на уплату коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По предварительным данным, один из руководителей УК растратил более двух миллионов рублей. Эти деньги жители нескольких многоквартирных домов перечислили на оплату коммунальных услуг.
Подозреваемый в хищении задержан, с него взята подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, идут следственные действия.
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