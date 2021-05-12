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12 мая,
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Руководители «Зимней вишни» частично признали свою вину

ТВ2
ТВ2
16 минут назад

Управленцы сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня» частично признали вину. В пожаре погибли 60 человек.


Генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова частично признали вину в деле о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в марте 2018 года, сообщил в ходе судебных прений в Заводском районном суде Кемерова государственный обвинитель, сообщает ТАСС.

Руководители «Зимней вишни» частично признали свою вину

"Подсудимые Богданова, Судденок и Соболев сделали заявление декларативного характера о частичном признании вины в рамках предъявленного обвинения. Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе", - сказал гособвинитель. 

Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра. 


Суд по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 16 мая. Фигурантами дела являются бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.



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