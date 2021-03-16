Руководители Пушкинского музея посетили Томск и обсудили с губернатором открытие филиала в Доме офицеров

Томский губернатор Сергей Жвачкин наконец-то встретился с руководством Пушкинского музея в Томске. Анонс этой встречи состоялся год назад, однако из-за пандемии приезд москвичей все время откладывался.

«Вместе с руководством Пушкинского музея мы приступаем к практическим шагам по созданию в Томске Сибирского филиала одного из ведущих музеев страны. И, конечно, при этом мы должны учесть все детали этого важного для томичей проекта, – подчеркнул по итогам встречи губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Наши договоренности с руководством Пушкинского музея позволят вдохнуть жизнь в одно из главных исторических зданий Томска, придать новый импульс развитию нашей сферы культуры и туризма».

На встрече с первым заместителем директора музея Марией Салиной, заместителем директора по региональному развитию Екатериной Кочетковой и главным инженером Владимиром Сергеевым томский губернатор Сергей Жвачкин согласовал «дорожную карту» по размещению Сибирского филиала Пушкинского музея в Доме офицеров – памятнике архитектуры федерального значения, построенного в 1989-1900 годах архитектором Константином Лыгином. Участники встречи обсудили детали и концепцию технического задания, которое станет основой проектно-сметной документации для реставрации исторического здания, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Заведующая Сибирским филиалом Пушкинского музея в Томске Наталия Почтарева рассказала ТВ2, что это был ознакомительный визит сотрудников ГМИИ имени А.С. Пушкина в Томск, в ходе которого они осмотрели помещение, где будет располагаться филиал, и познакомились с городом. О конкретных сроках реализации этого проекта пока речь не шла. Кто будет финансировать ремонт исторического здания Дома офицеров, в пресс-релизе обладминистрации не сообщается. 14 августа 2020 года после встречи с директором Пушкинского музея Мариной Лошак Сергей Жвачкин говорил , что для ремонта понадобятся значительные государственные и частные инвестиции, а привлечение этих средств – большая часть работы обладминистрации.

Напомним, в августе 2019 года губернатор Томской области объяснял всем, что власти не ремонтируют Дом офицеров, потому что земля, которая прилегает к зданию, находится в частной собственности.





«Дом офицеров. Знаете, почему он стоит не отремонтированный? Причина простая: с одной стороны, где бывший детский сад, в Америке живет хозяин (земли), и он нам за 30 миллионов долларов предложил купить ее, с другой стороны — за 40 миллионов, с третьей — за 20. Нашу бывшую томскую землю. Получается, есть Дом офицеров, и он заканчивается там, где стены: ни машину не поставить, ни стоянку не сделать», — сетовал губернатор Сергей Жвачкин.





Дом офицеров построен в 1898-1900 годах на месте сгоревшего гороховского особняка. На первом этаже располагались читальня, бильярдная, столовая, малая карточная зона, гардероб и дамская уборная. Здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы и благотворительные вечера. После того как в 1905 году черносотенцы сожгли театр Королева, в здании Дома офицеров выступали местные и приезжие театральные группы. Здесь выступала русская актриса Вера Комиссаржевская, читал свои лекции известный русский ученый, писатель и общественный деятель Николай Александрович Морозов.





После Октябрьской революции в здании бывшего Общественного собрания размещались: военный госпиталь, театр, кинотеатр, столовая, вечерний ресторан. С 1 сентября 1945 года здание официально стало называться гарнизонным Домом офицеров. В нем работали вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов, стрелковая женская команда.





Позднее в здании размещались Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии СХК, Военно-страховая и Военно-мемориальная компании и шахматный клуб. В 1978 году здание было признано памятником местного значения, а в 1995 году вошло в список памятников федерального значения.



Последние несколько лет здание пустует и нуждается в ремонте. Первый этап реконструкции здания завершился в 2016 году. Тогда на эти цели из регионального бюджета выделялось 18 млн рублей. Тогда же в здании появился первый резидент — комитет по охране объектов культурного наследия. В 2017 году планировался второй этап реконструкции — ремонт кровли, но работы перенесли, предполагалось, что они начнутся в 2018 году, но тогда этого так и не произошло. Ремонт фасада произошел в 2019 году. Власти сложности с ремонтом объясняли тем, что земля находится не в муниципальной собственности.