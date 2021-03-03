Руководитель Васюганского лесничества осужден к шести годам лишения свободы

Суд признал главного лесничего Васюганского лесничества виновным в получении взяток, сообщает пресс-служба следственного комитета по Томской области. Мужчина осужден к шести годам лишения свободы, имя его пресс-служба не сообщает.

Уголовное дело было возбужденно на основании материалов УФСБ России по Томской области и УЭБиПК УМВД России по Томской области. Суд и следствие установили, что в 2014 году обвиняемый, помощник участкового лесничего филиала Васюганского лесничества ОГУ «Томское управление лесами» и водитель Васюганского лесничества ОГКУ «Томсклес» создали организованную группу, в составе которой с 2014 года по 2020 год систематически получали от лесозаготовителей взятки. Общая сумма полученных за указанное время взяток составила боле четырех миллионов рублей. Денежные средства участники группы делили между собой в равных долях.





В ходе следствия обвиняемые признали себя виновными в полном объеме. На их имущество наложен арест на сумму чуть менее трёх миллионов рублей.





Приговором суда организатор группы – главный лесничий Васюганского лесничества признан виновным в совершении преступления и осужден к шести годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





Уголовное дело по обвинению других участников группы (участкового лесничего и водителя) находится на рассмотрении в Каргасокском районном суде Томской области.

