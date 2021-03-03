Добрые новости
03 марта,
2021
Новости

Руководитель Васюганского лесничества осужден к шести годам лишения свободы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Суд признал главного лесничего Васюганского лесничества виновным в получении взяток, сообщает пресс-служба следственного комитета по Томской области. Мужчина  осужден к шести годам лишения свободы, имя его пресс-служба не сообщает.

Уголовное дело было возбужденно на основании материалов УФСБ России по Томской области и УЭБиПК УМВД России по Томской области. Суд и следствие установили, что в 2014 году обвиняемый, помощник участкового лесничего филиала Васюганского лесничества ОГУ «Томское управление лесами» и водитель Васюганского лесничества ОГКУ «Томсклес» создали организованную группу, в составе которой с 2014 года по 2020 год систематически получали от лесозаготовителей взятки. Общая сумма полученных за указанное время взяток составила боле четырех миллионов рублей. Денежные средства участники группы делили между собой в равных долях.


В  ходе  следствия  обвиняемые признали себя виновными в полном объеме. На  их  имущество наложен арест на сумму чуть менее   трёх миллионов рублей. 


Приговором суда организатор группы – главный лесничий Васюганского лесничества признан виновным в совершении преступления и осужден к шести годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


Уголовное дело по обвинению других участников группы (участкового лесничего и водителя) находится на рассмотрении в Каргасокском районном суде Томской области.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.