Руководитель судоходной компании и капитан теплохода получили срок в колонии-поселении за смерть подростка

Александровский районный суд признал директора судоходной компании и капитана теплохода виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В мае 2020 года 35-летний директор судоходной компании в целях экономии денежных средств привлек местных жителей, в том числе двух несовершеннолетних, к выполнению работ на барже. По его указанию, 44-летний капитан теплохода допустил к работам по очистке емкостей с остатками мазута данных лиц, не имеющих специальной подготовки и не обеспеченных специальным оборудованием, производство работ не контролировал. В ходе работ один из несовершеннолетних получил отравление парами нефтепродуктов и скончался», — говорится в сообщении.

В итоге суд приговорил директора судоходной компании к одному году пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, капитана теплохода — к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.