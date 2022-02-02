Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Руководитель судоходной компании и капитан теплохода получили срок в колонии-поселении за смерть подростка
Новости

Руководитель судоходной компании и капитан теплохода получили срок в колонии-поселении за смерть подростка

ТВ2 ТВ2

Александровский районный суд признал директора судоходной компании и капитана теплохода виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В мае 2020 года 35-летний директор судоходной компании в целях экономии денежных средств привлек местных жителей, в том числе двух несовершеннолетних, к выполнению работ на барже. По его указанию, 44-летний капитан теплохода допустил к работам по очистке емкостей с остатками мазута данных лиц, не имеющих специальной подготовки и не обеспеченных специальным оборудованием, производство работ не контролировал. В ходе работ один из несовершеннолетних получил отравление парами нефтепродуктов и скончался», — говорится в сообщении.

В итоге суд приговорил директора судоходной компании к одному году пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, капитана теплохода — к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.