Руководитель штаба Навального в Томске победила на выборах в гордуму

«Я выиграла на семи участках из девяти. Разрыв... Точно не скажу, но у меня голосов на 200 больше, чем у кандидата от ЕР Натальи Богдановой», — прокомментировала ТВ2 Ксения.

Руководитель Томского штаба Алексея Навального Ксения Фадеева победила в выборах в депутаты в городскую думу.

Также она добавила, что в гордуму проходит и ее коллега — Андрей Фатеев.





«Пока заверенных протоколов нет, но он также выигрывает с очень большим перевесом», — отметила Фадеева.





Директор ФБК Иван Жданов охарактеризовал победу Ксении так: «Это первая победа руководителя штаба Навального. Чисто «наш» человек. Ксюша участвовала в расследовании ФБК. Именно в Томске отравили Навального. Это лучшая ответка штаба. Ура!».