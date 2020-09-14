Руководитель штаба Навального в Томске победила на выборах в гордуму

Руководитель Томского штаба Алексея Навального Ксения Фадеева победила в выборах в депутаты в городскую думу.
«Я выиграла на семи участках из девяти. Разрыв... Точно не скажу, но у меня голосов на 200 больше, чем у кандидата от ЕР Натальи Богдановой», — прокомментировала ТВ2 Ксения.
Также она добавила, что в гордуму проходит и ее коллега — Андрей Фатеев.
«Пока заверенных протоколов нет, но он также выигрывает с очень большим перевесом», — отметила Фадеева.
Директор ФБК Иван Жданов охарактеризовал победу Ксении так: «Это первая победа руководителя штаба Навального. Чисто «наш» человек. Ксюша участвовала в расследовании ФБК. Именно в Томске отравили Навального. Это лучшая ответка штаба. Ура!».
В августе Алексей Навальный совершил поездку по сибирским городам. Целью поездки была поддержка кандидатов, рассказ про систему «Умного голосования». В Томск политик прибыл 17 августа, а 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву, ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Позднее немецкие врачи сообщили, что обнаружили в организме Алексея следы вещества группы «Новичок».
3 сентября на ютуб-канале Алексея Навального вышло расследование Фонда борьбы с коррупцией о Томске. Фильм называется «Томск в плену у депутатской мафии». Героями фильма выступают члены«Единой России», отвечающие в Томске за сферу ЖКХ. Менее чем за сутки, фильм набрал больше 13 млн просмотров. Фигуранты расследования отмечали, что фильм — предвыборный пиар, в котором многое преувеличено.
8 сентября состояние Алексея Навального начало улучшаться, и медики приняли решение вывести его из комы. 10 сентября The Insider со ссылкой на источники сообщил, что политик почти полностью восстановился после комы. Соратники Навального утверждают, что это преувеличение.
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