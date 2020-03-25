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25 марта,
2020
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Руководитель регионального отделения ЛДПР сменился в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томское региональное отделение ЛДПР возглавит 29-летний Станислав Карпов. Юрий Ворошилин, занимавший пост координатора реготделения с 2016 года, возглавит предвыборный штаб и городское отделение партии.


Как пояснил ТВ2 депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко, смена руководства партийного отделения плановая и связана с грядущими выборами в Томске и Кемерове. 

Руководитель регионального отделения ЛДПР сменился в Томской области
Фото: взято с личной страницы Станислава Карпова в Facebook

Срок полномочий координатора в региональном отделении составляет два года без возможности повторного избрания, – рассказал Алексей Диденко. – Юрий Ворошилин также в порядке ротации возглавил городское томское отделение и штаб по выборам в Думу города в 2020 году. Областной штаб по выборам возглавил руководитель фракции ЛДПР в Законодательной Думе Томской области Леонид Терехов.

В 2018 году Станислав Карпов стал депутатом Законодательного собрания Кемеровской области. Руководит фракцией ЛДПР в парламенте, входит в состав комитетов по вопросам госустройства, местного самоуправления, предпринимательства и этики. До назначения координатором томского областного отделения возглавлял реготделение партии в Кузбассе.


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