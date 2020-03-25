Руководитель регионального отделения ЛДПР сменился в Томской области

Томское региональное отделение ЛДПР возглавит 29-летний Станислав Карпов. Юрий Ворошилин, занимавший пост координатора реготделения с 2016 года, возглавит предвыборный штаб и городское отделение партии.
Как пояснил ТВ2 депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко, смена руководства партийного отделения плановая и связана с грядущими выборами в Томске и Кемерове.
В 2018 году Станислав Карпов стал депутатом Законодательного собрания Кемеровской области. Руководит фракцией ЛДПР в парламенте, входит в состав комитетов по вопросам госустройства, местного самоуправления, предпринимательства и этики. До назначения координатором томского областного отделения возглавлял реготделение партии в Кузбассе.
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