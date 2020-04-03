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03 апреля,
2020
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Рубль в день: новосибирские фонды просят доноров помочь им во время кризиса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Новосибирске некоммерческие организации поддержали в соцсетях акцию #еслинебудетфондов. Благотворительные фонды призывают россиян не отказываться от пожертвований даже в ситуации кризиса. В социальных сетях они рассказывают, почему важно не оставлять без поддержки их подопечных в период пандемии. 

Рубль в день: новосибирские фонды просят доноров помочь им во время кризиса

В новосибирском фонде «Защити жизнь», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями отметили, что без их работы дети и молодые взрослые не смогут получить своевременную помощь в диагностике онкозаболеваний. Подопечные фонда не смогут получить дорогостоящие препараты, которые по каким-либо причинам отсутствуют в больнице и когда появятся, неизвестно, а это — цена жизни, считают представители фонда. 


Некоммерческая организация «Гуманитарный проект» также призвала жертвовать фондам, которые занимаются профилактикой ВИЧ.


«Потому что #еслинебудетфондов и общественных организаций, которые заняты в профилактике ВИЧ, то люди, наиболее уязвимые к эпидемии, останутся без поддержки. Этой помощи на протяжении последних лет и так было недостаточно, поэтому эпидемия ВИЧ-инфекции так развилась в России, и сегодня критически важно поддерживать тех, кто борется с ней», — уточняется в посте организации во «Вконтакте».


Благотворительный фонд «Нужна помощь» начал акцию «Спасаем тех, кто спасет нас» по сбору средств для некоммерческих организаций. Из-за финансового кризиса и коронавируса многим НКО приходится закрывать программы и увольнять сотрудников. Акцию уже поддержали Иван Ургант, Ирина Горбачева, Данила Козловский, Александр Филиппенко, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев и другие. Звезды записали видеообращение в поддержку акции. 

Любой, кто хочет поддержать НКО, может оформить небольшое — от 30 рублей до 300 рублей в месяц — пожертвование в пользу одной из 216 проверенных благотворительных организаций из всех регионов России. Сделать это можно, перейдя по ссылке


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