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  3. Рубашки отутюжить заранее: 1 сентября дома на 39 улицах Томска останутся без электричества
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Рубашки отутюжить заранее: 1 сентября дома на 39 улицах Томска останутся без электричества

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1 сентября «Горсети» для плановых ремонтных работ отключат электричество в домах на 39 улицах Томска.

С 9 до 20 часов — по адресам Восточный пос., 6-14, 11-15, 15/4, 15/5, 26, 28-а; Елизаровых, 53, 58, 59-61, 59/1, 59/3, 65-б; Шевченко, 55, 60, 62-а, 64.

С 9 до 17 часов — Богашевский тракт, 36, 36/1, 41; Геологов пос., 98, 138, 139, 140, 141, 141-а, 141-б, 174; Геологов ул., 1-а, 1-б, 1-г, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/2, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3; Ленина пр-кт, 96-100, 98/1; Совпартшкольный пер., 6, 6-а, 7; а также дома на 15 улицах поселка Родник и на 12 улицах поселка Наука.

С 9 до 12 часов — Бердская, 18-в, 18-г, 27 стр.1, 27 стр.2, 27 стр.3, 27 стр.5, 27 стр.14, 27-29, 27-б, 27/1, 27/13, 33; Ленина пр-кт, 217 стр.1; Пойменный, 1-3, 3/1, 4-а; Пролетарская, 33/2, 34-а, 35-47, 36-38, 38-а, 38-в, 38/1, 38/3, 38/7, 41/1, 42-48, 42/1, 43-а; с 9 до 11 часов – Водяная, 61 стр.9, 84/1, 88, 90 стр.9, 90/5, 90/7, 90/10, 90/11, 90/12.

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