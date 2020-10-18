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18 октября,
2020
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Разлив нефтепродуктов произошел в Томской области из-за столкновения барж на Оби

ТВ2
ТВ2
15 минут назад

Разлив нефтепродуктов произошел сегодня на реке Обь в районе села Каргасок, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По информации ведомства, столкнулись две баржи с нефтью. Разлив локализовали. 

Разлив нефтепродуктов произошел в Томской области из-за столкновения барж на Оби
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

«По предварительным данным, 18 октября 2020 года около 10 часов в затоне реки Обь возле села Каргасок Томской области из-за усиления ветра произошел отрыв учаленной к берегу порожней баржи и ее столкновение ввиду неконтролируемого движения с другой, груженной нефтью, баржей», — отметили  в ведомстве. 


В результате столкновения судов произошел разлив нефтепродуктов  в акваторию затона из-за пробоины в одном из восьми танков баржи.

Жертв и пострадавших нет. Пробоина оперативно устранена силами эксплуатанта, разлив локализован, в акватории  затона организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов, значительного экологического вреда не допущено, — пояснили в прокуратуре. 

Томская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку.



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