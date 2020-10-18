Разлив нефтепродуктов произошел в Томской области из-за столкновения барж на Оби

Разлив нефтепродуктов произошел сегодня на реке Обь в районе села Каргасок, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По информации ведомства, столкнулись две баржи с нефтью. Разлив локализовали.

«По предварительным данным, 18 октября 2020 года около 10 часов в затоне реки Обь возле села Каргасок Томской области из-за усиления ветра произошел отрыв учаленной к берегу порожней баржи и ее столкновение ввиду неконтролируемого движения с другой, груженной нефтью, баржей», — отметили в ведомстве.





В результате столкновения судов произошел разлив нефтепродуктов в акваторию затона из-за пробоины в одном из восьми танков баржи.