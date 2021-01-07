Рождественские богослужения прошли в томских храмах. Фото
Православные Томска отмечают один из главных христианских праздников — Рождество Христово. Праздничные богослужения в томских храмах начались накануне, в Сочельник — Всенощным бдением. В полночь они продолжились Божественной заутреней и ранней Божественной литургией. Поздняя Божественная литургия проходит в храмах утром 7 января. Рождественские богослужения в Богоявленском соборе Томска возглавил митрополит Томский и Асиновский Ростислав.
«...Уходящий год был для всех непростым, — говорит в своем рождественском послании митрополит Ростислав. — Но переживаемый сложный период стал временем не только потрясений, но и поучительных уроков <...> Одним из самых больших уроков стал и урок милосердия к тем, кто в сложное время особенно нуждается в поддержке и в помощи. Прошедший год показал, как много среди нас добрых и самоотверженных людей. Низкий поклон врачам и медсестрам, кто на своем рабочем месте совершает настоящий подвиг.».
Как православные в Томске встречали Рождество, запечатлел Александр Сакалов.
Как встречали Рождество в Храме Александра Невского, смотрите в фоторепортаже Льва Мучника.
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