Рождественские богослужения прошли в томских храмах. Фото

«...Уходящий год был для всех непростым, — говорит в своем рождественском послании митрополит Ростислав. — Но переживаемый сложный период стал временем не только потрясений, но и поучительных уроков <...> Одним из самых больших уроков стал и урок милосердия к тем, кто в сложное время особенно нуждается в поддержке и в помощи. Прошедший год показал, как много среди нас добрых и самоотверженных людей. Низкий поклон врачам и медсестрам, кто на своем рабочем месте совершает настоящий подвиг.».