«Роза ветров» показала, откуда воняет в Томске

Центр управления регионом (ЦУР) проанализировал жалобы томичей на неприятный запах за последние две недели. Основное количество жалоб пришлось на утреннее и вечернее время 11 и 12 июня. Локальный источник загрязнения на реке Ушайке – труба ливневой канализации, в которую попадали нечистоты, на минувшей неделе был ликвидирован, сообщает ЦУР. Департамент природных ресурсов ведет разбирательство и поиск собственника трубы. «Слив в реку остановлен, но еще предстоит очистить загрязнённые берега, сейчас запах идёт именно от них. Также в рамках летней практики во второй половине июля студенты нашей кафедры будут осуществлять выезды по указанным томичами адресам, для выяснения причин появления запаха», - рассказал Александр Адам, профессор, заведующий кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии ТГУ.

Напомним, в начале июня Центр управления регионом вместе с кафедрой экологии, природопользования и экологической инженерии ТГУ запустили проект «Роза ветров» и предложили томичам сообщать о местах и времени обнаружения неприятного запаха. После сбора информации была создана карта, где точками отмечены указанные локации и обозначено направление ветра в Томске в этот период.

Так, было выяснено, что неприятный запах утром 3 и 4 июня в микрорайонах Академгородок, Зеленые горки, Солнечный и Высотный принес северный и северо - восточный с животноводческих комплексов. Что касается запаха, который чувствовался на значительной части города 11-12 июня, то он снова был связан с северо-восточным ветром, принёсшим его от Свинокомплекса и Межениновки. ЦУР сообщает, что Межениновская птицефабрика уже объявила о реализации двух масштабных экологических инвестиционных проектов: по усовершенствованию системы очистки сточных вод и получению органического удобрения за счет переработки помёта цыплят-бройлеров. Первая очередь локальных очистных сооружений будет введена в августе этого года. Для очистки производственно-бытовых сточных вод предприятие установило современное оборудование. ЦУР запросил информацию о реализации подобных проектов другими предприятиями.

С 8 по 15 июня на карте Томска появились еще две точки неприятного запаха, обозначенные томичами - территория между ул. Мокрушина и пос. Степановка, а также ул. Алтайская, 76. «Появление запаха по этим адресам, вероятно, связано с нелегальными ассенизаторами, которые сливают нечистоты в ливнёвки. У «Томскводоканала» есть специальные коллекторы, куда ассенизаторы, после заключения договоров, могут сливать содержимое машин. Просьба к томичам, если вы стали свидетелем нелегального слива в ливнёвку, сфотографировать номера ассенизаторской машины и направить информацию в ЦУР или сразу в «Томскводоканал», который сумеет привлечь их к ответственности», - отметил Александр Адам.

Напомним, что проблема вони в Томске появилась в 2018 году. Тогда обладминстрацией была создана рабочая группа, которая запустила карту запахов действующую и по сей день. Туда внесли 24 производственные площадки семи предприятий, имеющих в составе выбросов примеси сероводорода, аммиака и метилмеркапрана. Теперь появилась еще одна карта запахов от ЦУРа. Видимо, власти считают, что чем больше карт, тем меньше вони. Но, кажется, это не работает.