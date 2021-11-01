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Росздравнадзор выявил нарушения в МСЧ №2, в которой внук навещал бабушку под видом врача

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Росздравнадзор обнаружил нарушения в ходе проверки респираторного госпиталя в МСЧ № 2.

«Проведена внеплановая выездная проверка Медико-санитарной части № 2. <...> В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части оказания доступной и качественной медицинской помощи», — сообщили в Росздравнадзоре.

Ведомство не конкретизирует, какие именно нарушения были обнаружены. При этом отмечается, что медсанчасти № 2 выдано предписание об устранении нарушений.

Автор:  облздрав

Ранее житель Томска переоделся в костюм врача и пробрался к 84-летней бабушке в красную зону, которая попала в ковидный госпиталь МСЧ №2 с пневмонией. По его словам, бабушка находится в жутких условиях: «ее не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу и никто не поправляет». Свои действия он записал на видео. 

Мужчина говорил, что не смог дозвониться до местных органов власти и полетел в Москву, чтобы подать заявление в приёмную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

После публикации истории и видео на ТВ2 информация разошлась по многим СМИ, в том числе федеральным. Мужчина рассказывал, что получил в свой адрес угрозы, а также опасался вернуться в Томск из страха, что его задержат.

Областной департамент здравоохранения, Росздравнадзор и Следственный комитет обещали проверить качество оказания помощи в МСЧ №2.

30 октября стало известно, что 84-летняя пациентка респираторного госпиталя при МЧС №2 скончалась. Причиной смерти, по данным медиков, стала коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

«Утром состояние пациентки резко ухудшилось, она была немедленно переведена в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности. Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась. Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки», — сообщил заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгений Тарасенко.

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