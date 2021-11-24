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Росздравнадзор передал данные об антиваксерах в прокуратуру. В списке есть томичи

ТВ2 ТВ2

Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и СК информацию о 37 антиваксерах, которых нашли в соцсетях, пишут «Известия».

Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных антиваксеров. Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в Республике Карелия — в правоохранительные органы направили 18 материалов оттуда. На втором месте Ростовская область — восемь материалов, а на третьем — Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации.

Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. Об этом «Известия» узнали из ответов из самих субъектов, всего редакции ответили 83 местных Росздравнадзора. Запрос проигнорировали только в Москве и Подмосковье.

Ранее Росздравнадзор поручил региональным отделениям сообщать в правоохранительные органы об активных участниках антипрививочных кампаний в начале ноября. Особое внимание предписывалось уделять врачам-антипрививочникам.

Агитация против вакцинации от коронавируса может рассматриваться как нарушение статей 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и 207.2 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия).

В случае нарушения ст. 207.1 максимальным наказанием может быть ограничение свободы на срок до трех лет, ст. 207.2 — лишение свободы на срок до трех лет, либо, если нарушение повлекло за собой смерть человека, на срок до пяти лет.

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