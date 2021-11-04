Росздравнадзор будет сообщать в СК о медиках-антипрививочниках

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с 1 ноября будет сообщать в следственные органы и прокуратуру данные об активных антипрививочниках. Такая информация появилась на сайте «Медвестник».

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подписала распоряжение, согласно которому территориальным органам ведомства поручено сообщать в следственные органы и прокуратуру информацию о гражданах и врачах, участвующих в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию».

Наказывать за это предполагается по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ. «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и повлекшее тяжкие последствия».