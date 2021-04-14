Ростуризм предложил обменять путевки в Турцию на туры по России

Туристы, которые приобрели путевку в Турцию или Танзанию, могут обменять ее на путешествие по России, сообщили в Ростуризме. Там отметили, что это возможно по согласованию с туроператором. «Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов — по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки», — говорится в сообщении агентства. Ростуризм также открыл горячую линию для туристов, у которых есть вопросы по введенным ограничениям. Через нее, в частности, можно будет узнать телефоны горячих линий туроператоров, которые работают с Турцией и Танзанией, а также контакты консульств и авиакомпаний.

При этом федеральные СМИ сообщают, что после запрета на полеты в Турцию на российских курортах начали расти цены. ФАС проведет проверку этой информации.





«Идут жалобы граждан, что, поскольку закрываются страны или не открываются по причине коронавируса, люди сориентировались на внутренний туризм. Тут же наши туркомпании очень резко начали поднимать цены вместо того, чтобы, наоборот, создать привлекательные условия для граждан. Вместе с ФАС обратите, пожалуйста, на это внимание, чтобы не было необоснованного роста цен в наших санаториях, домах отдыха, гостиницах», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.





Матвиенко добавила, что, по информации СМИ, сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах «все включено».