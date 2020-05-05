Роструд объяснил, как оплатят нерабочие дни в мае

В пресс-службе Роструда отметили, что нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и в апреле. Об этом ТАСС рассказал источник в ведомстве.





«Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — отметили в Роструде.





Владимир Путин объявил нерабочие дни до 11 мая. Он рассказал, что ограничения необходимы как минимум до 11 мая, а уже с 12 числа страна будет постепенно выходить из изоляции.





Дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, согласно производственному календарю, являются праздничными выходными днями.





По данным на 4 мая, в России зафиксирован 10 581 новый случай коронавирусной инфекции, на 52 меньше, чем днем ранее. Общее число инфицированных выросло до 145 268 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.







За прошедшие сутки умерли 76 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». За весь период распространения коронавируса в России умерли 1356 человек.





В Томской области зарегистрировано 128 случаев заболевания коронавирусом: 85 человек находятся на лечении, 41 человек выздоровел, двое умерли.



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