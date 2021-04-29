Ростислав Радзивил стал новым председателем облизбиркома вместо Юсубова

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В Томской области избрали нового председателя областной избирательной комиссии. Им стал бывший начальник департамента по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Ростислав Радзивил.

Фото: Голос — за честные выборы

1 марта Эльман Юсубов покинул пост главы облизбиркома, который занимал с 2008 года. Эксперты связали отставку с грядущей избирательной кампанией, в которой власть не хочет повторения результатов прошлогодних выборов в Гордуму, оказавшихся провальными для «Единой России».

В Томске представители партии ЛДПР вышли на одиночные пикеты в поддержку Эльмана Юсубова. Позднее глава ЦИК Элла Памфилова предложила Юсубову должность советника Председателя ЦИК.

Власти региона направили в ЦИК документы для согласования кандидатуры председателя. Кроме поступивших документов Радзивила иных предложений не было. ЦИК кандидатуру согласовала, теперь этот вопрос выносится на заседание областной комиссии.

Член облизбиркома от ЛДПР Александр Ткача в предложил перенести заседание из-за отсутствия на нем Эльмана Юсубова. Однако большинство не поддержало предложение.

Ткач подчеркнул, что ЛДПР не будет поддерживать кандидатуру Радзивилла на посту председателя облизбиркома.

«Бывший председатель облизбиркома соблюдал главные принципы права – это равенство и законность. Выборы на территории Томской области проходили легально и легитимно. Должности должны замещаться исходя из профессионализма и компетентности, а не лояльности. По мнению ЛДПР причин ставить под сомнение профессионализм и компетентность Эльмана Юсубова не было. ЛДПР встревожена качеством предстоящих избирательных кампаний и уходом из Избирательной комиссии Томской области трех членов комиссии, профессионалов, двое из которых являлись кандидатами юридических наук. Мы не допустим какого-либо попирания закона в угоду чьим бы то ни было политическим интересам», — сказал он.

В итоге, 12 членов облизбиркома проголосовали «за», двое — «против».

Фото: Голос — за честные выборы