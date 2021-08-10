Ростислав Радзивил о предстоящих выборах в Томской области. Главное.

Состоялась пресс-конференция о предстоящих выборах в Томской области с участием председателя областной избирательной комиссии Ростислава Радзивила. Рассказываем о главном.

Автор: РИА Томск. Павел Стефанский. Архивное.

Напомним, на сегодняшний день в Томской области идут избирательные кампании на федеральном, областном и муниципальном уровнях. На федеральном — выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания, на региональном — депутатов в Законодательную Думу Томской области, на муниципальном — выборы глав Белоярского и Первомайского поселений, депутатов в Совет Молчаново, а также дополнительные выборы депутатов Думы Кривошеинского района. Регистрация кандидатов всех уровней уже закончилась. Таким образом, в Государственную Думу по Томскому одномандатному избирательному округу № 181 зарегистрировано девять кандидатов от девяти партий. По Обскому одномандатному № 182 — восемь кандидатов от восьми партий. На региональном уровне документы подали семь избирательных объединений, в областные списки включено 413 кандидатов. Что касается одномандатников — в 21 одномандатный округ представили свои документы 134 кандидата. Из них 126 человек от партий, а восемь — самовыдвиженцы.

Отказы в регистрации

Ростислав Радзивил снова прокомментировал отказ в регистрации кандидатом Максима Забелина, а также рассказал про другие случаи.

«Все почему-то говорят только об одном кандидате, но вчера было принято решение по двум. По одному — в связи с недостижением им возраста, который нужен для избрания депутатом, 21 год. Кандидату только 19 лет. А по другому — выявилась его причастность к деятельности экстремистской организации. Причем здесь я сделаю акцент: такое решение принимается комиссией не субъективно, не на основании чьих-либо желаний, как могло сложиться из комментариев некоторых наших коллег в социальных сетях. Дело в том, что вся процедура — и регистрации, и отказы — четко прописана. И комиссия зажата со всех сторон нормами права. Шаг влево или шаг вправо мы сделать не можем».

Радзивил пояснил, что при поступлении документов на регистрацию комиссия обязана запросить сведения в четко определенной форме. Именно на их основе принимается решение:

«‎Из Управления министерства юстиции по Томской области пришла информация, что один из кандидатов участвовал в деятельности экстремистской организации. Конкретно - в мероприятии, в несогласованном митинге. И это подтверждено решением суда. Мы запросили, на всякий случай, уточненную информацию в УМВД, потому что они занимались этим митингом. И снова получили подтверждение».

Радзивил отметил, что были и другие исключения. Одно состоялось заранее и было связано с тем, что у кандидатки из областного списка есть иностранное гражданство. Несколько кандидатов просто не приносили документы и их приходилось исключать из списков. А также был случай, когда партия подала документы и собрала подписи, как положено по закону. Но выяснилось, что из 765 подписей — 123 недостоверные, так как было неправильно указано место проживания граждан. «Были и другие незначительные нарушения, но я бы не хотел о них говорить, чтобы не создавать отрицательный имидж», — сказал Ростислав Радзивил.

Видеозапись на выборах

Видеозапись на выборах будет вестись круглосуточно на протяжении всех трех дней абсолютно на всех участках. Но! Есть видеотрансляция, а есть видеофиксация.

«Видеотрансляция будет на 307 избирательных участках. Она предполагает транслирование видеопотока в сеть интернет на служебный портал. Доступ туда будет у зарегистрированных кандидатов и политических партий, избирательных комиссий и у тех, кто придет в Центр общественного наблюдения за выборами. А видеофиксация - это запись на флешкарту с возможностью предоставить ее гражданам, если они сомневаются в избирательных действий или подозревают, что произошло какое-то нарушение. И она будет на всех оставшихся участках. Сейчас идет закупка видеокамер, их установка и монтирование», — объяснил Ростислав Радзивил.

Иностранные наблюдатели

На пресс-конференции был поднят вопрос присутствия на выборах иностранных наблюдателей. Ростислав Радзивил рассказал, что это все-таки не планируется:

«ОБСЕ и ПАСЕ было заявлено 500, если я не ошибаюсь, иностранных наблюдателей. Однако в связи с коронавирусной инфекцией и связанными с ним ограничениями российская сторона была готова принять только 50 или 150. Цифра гораздо меньше. На что нам наши иностранные коллеги сказали: «Тогда мы к вам никого не пришлем». Хотя могли бы. Возможность была».