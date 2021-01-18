Ростехнадзор оштрафовал «Норникель» на миллион рублей за аварию на ТЭЦ-3

Енисейское управление Ростехнадзора оштрафовало структуру «Норникеля» на миллион рублей за разлив дизтоплива на ТЭЦ-3. Это максимальный возможный штраф по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет. В данный момент Росприроднадзор судится с «Норникелем» по поводу суммы ущерба. Предприятие считает сумму в 148 млрд рублей завышенной и предлагает заплатить в семь раз меньше — 21,4 млрд рублей.





Пресс-служба Ростхенадзора сообщает, что компании назначили максимальный штраф по статье о грубом нарушении требований промышленной безопасности. В ведомстве признали, что сотрудники НТЭК не ремонтировали цистерну с топливом и не следили за состоянием фундамента под ней.





Кроме того, по статьям о нарушении требований по охране водных биоресурсов компанию дважды штрафовало Росрыболовство, а этнологическая экспертиза оценила убытки коренных малочисленных народов севера от аварии в более 175 миллионов рублей.



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