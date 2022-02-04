Ростех выпустил в продажу прибор для безвредного отпугивания собак

Pyrodefender состоит из двух электрических батарей для системы запуска и двух типов картриджей – светошумового и сигнального. Корпус с рукоятью оснащен предохранителем и индикатором заряда батареи. Как презентуют в Ростехе, при срабатывании картриджа образуется световая вспышка и звуковой хлопок до 140 Дб, которые способны отогнать животное, при этом устройство не способно причинить реальный вред зверю.

Госкорпорация Ростех рассказала о создании и выпуске в продажу средства защиты от агрессивных животных Pyrodefender, с помощью которого можно отогнать зверя, не причинив ему вреда.

«По последним данным Минприроды, в России насчитывается более полумиллиона бродячих собак. Разработанное НИИ прикладной химии устройство эффективно пресекает проявление агрессии со стороны диких животных. Pyrodefender уже поступил в продажу, его стоимость составляет порядка 4 500 рублей. Поскольку устройство не является оружием, то его приобретение не требует лицензии и разрешения на хранение», – говорит гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Прибор создали ученые НИИ прикладной химии, ранее они же создали линейку устройств «Антидог», который картриджами совместим с Pyrodefender. Устройство весит 95 грамм и по размеру помещается в карман или сумку. Есть кнопочный предохранитель от случайных выстрелов. Продают Pyrodefender, по информации Ростеха, на OZON и в оружейных магазинах.

Напомним, 22 января 2022 года в забайкальском селе Домна пропала семилетняя девочка. Позже ее тело нашли на пустыре. Предполагается, что причиной смерти стало нападение собак. Местные жители организовали массовый сход у здания администрации, с ними встретился губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он заявил о намерении добиваться внесения изменений в федеральный закон, отметив, что есть законодательные изъяны, «которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов». Было еще несколько случаев смертельных нападений бездомных собак на людей в разных регионах России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, признал, что проблема существует, для ее решения он предложил «ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах». И.о. мэра Михаил Ратнер отметил, что депутаты и чиновники мэрии Томска еще в 2021 году просили скорректировать ряд положений действующего закона, но тогда их инициативу назвали преждевременной.

Проблему бездомных животных обсуждали и в Гордуме Томска. Спикер Чингис Акатаев раскритиковал закон, регулирующий численность бездомных животных. По его мнению, нормы этого закона нуждаются в доработке, а мэрия должна найти 5,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации приюта для бездомных собак.

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