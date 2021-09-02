Рост в 12 раз: что происходит со смертностью от ковида в Томской области

Росстат опубликовал новые данные о смертности от коронавируса в России. Так в июле 2021 года от COVID-19 в России скончались 44 тыс. 128 человек — и это абсолютный рекорд с начала пандемии. Еще 6293 зараженных умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние» (1449 жертв) или «не оказала» (4844). Однако по данным оперштаба от ковида в июле скончались 23 тыс. 466 пациентов.

По данным Росстата в июле от ковида в Томской области скончались 290 человек. При этом, на конец июля общая смертность от ковида в регионе с начала пандемии составляла 506 человек.

Кроме того, Росстат начал сравнивать, как выросла смертность по сравнению с 2020 годом. Если анализировать данные с марта по июль, то получается резкий рост смертности в стране. В Томской области, например, смертность в 2021 году за этот период времени в 12 раз выше по сравнению с 2020 годом.

Напомним, что в 2020 году региональный оперштаб почти месяц не сообщал о летальных случаях при ковиде. Было это в конце мая — в середине июня. Так совпало, что именно в этот период времени в стране проводилось голосование за обновленную Конституцию.

При этом, 6 июля прошлого года «Московский комсомолец» опубликовал фотографии из морга на улице Нахимова, 3 при горбольнице № 3, который входит в областное учреждение «Патологоанатомическое бюро». На фото было видно, что помещение морга буквально заставлено черными мешками. В материалах говорилось, что так свалены в кучу тела людей.

В региональном штабе назвали опубликованные фото фейком и сказали, что в черных мешках находятся ветошь и мусор. После этого автор материала Станислав Микрюков опубликовал вторую серию снимков, на которых были видны непосредственно тела умерших людей.

Спустя несколько дней специальная комиссия провела проверку. Александр Холопов был уволен с поста начальника департамента здравоохранения. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил авторов снимка в «хайпе на смерти» и подчеркнул, что региональный оперативный штаб сообщает о каждой смерти от коронавируса.

Добавим, что в июне 2021 года специалисты Роспотребнадзора зафиксировали третью волну ковида в России. В регионах вновь начался резкий подъем заболеваемости, власти призвали ускорить темпы вакцинации.