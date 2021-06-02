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02 июня,
2021
Новости

Рост спроса на ремонт и клининг: как ипотечный бум повлиял на рынок услуг Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Ипотечный бум привел к опережающему росту спроса на ремонт, риэлторские и клининговые услуги в Томской области. К таким данным пришли аналитики МТС Банка в ходе проведенного исследования. 

Ранее эксперты отмечали, что снижение ставок по ипотеке привело к ипотечному буму в стране. По данным кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», россияне побили рекорд 2018 года — банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн рублей. Это подстегнуло спрос на новую технику, а также к соответствующему запросу на рынке услуг. 


По данным компании, в первые четыре месяца 2021 количество платежей за услуги риэлторов в Томской области увеличилось в 3,4 раза. Спрос на компаний, занимающихся ремонтом, вырос на 73%, клининговых фирм – на 42%. Практически в два раза вырос спрос на мебель.


Кроме того, томичи стали чаще покупать мебель, бытовое оборудование — плиты, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры и т. п. Также значительно вырос спрос на товары для дома – 32%, строительные материалы – 27% и обои, краски – 24%.


Средний чек на большинство рассматриваемых товаров увеличился примерно на 20%, а на мебель и отделочные материалы – на 10%.


Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Томской области. Учитывались платежные операции в январе-апреле 2020-2021 годов в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.

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