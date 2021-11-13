Рост от 10 до 70 процентов: как изменилась цена на овощи в Томске

Цены на продукты в Томской области с начала 2021 года выросли на 5,7%, следует из данных Томскстата. В октябре рост составил в среднем 1,5%. Больше всего подорожали свежие помидоры (на 71,9%) и огурцы (на 58,9%).

Также на 17% выросла стоимость картофеля, на 15,3 — газированных напитков. Конфеты подорожали в октябре на 13,4%, горох и фасоль на 10,3%. При этом подешевели лимоны (на 17,7%), фруктовые соки (на 16,3%), отечественное пиво (на 10,7%).

Из непродовольственных товаров больше всего в регионе выросли цены на бинт (на 14,7%), ДСП и плиты OSB (на 11%), отечественное болеутоляющее (на 8,1%), вату (на 7,7%), уголь (на 6,9%). При этом снизилась стоимость полутораспального комплекта постельного белья из хлопчатобумажной ткани (на 7,9%), зубную пасту (на 6,6%).

Цены на услуги в октябре в Томской области подешевели в среднем на 0,3%. Так, подешевели поездки на отдых в Турцию (на 18,6%) и ОАЭ (на 12,5%) В то же время увеличилась стоимость полета в салоне эконом-класса самолета Томск- Москва (на 11,7%), проживания в четырехзвездочной гостинице (на 8,8%), замены элементов питания в наручных часах (на 8%).