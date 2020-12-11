Росстат: В Томской области занижена официальная смертность от коронавируса

Росстат опубликовал официальную статистику смертности от коронавируса в октябре. По данным ведомства, в России за месяц скончались 13896 человек. Еще 8675 человек c COVID-19 умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние» (1711 жертв) или «не оказала» (6964).





Федеральный оперативный штаб при этом утверждал, что в октябре всего умерли 7344 пациента с коронавирусом.





В Томской области региональный штаб на 31 октября отчитывался о гибели 123 пациентов. Из данных Росстата следует, что к концу месяца умерли больше 350 человек, заразившихся ковидом.