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11 декабря,
2020
Новости

Росстат: В Томской области занижена официальная смертность от коронавируса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Росстат опубликовал официальную статистику смертности от коронавируса в октябре. По данным ведомства, в России за месяц скончались 13896 человек. Еще 8675 человек c COVID-19 умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние» (1711 жертв) или «не оказала» (6964).


Федеральный оперативный штаб при этом утверждал, что в октябре всего умерли 7344 пациента с коронавирусом.


В Томской области региональный штаб на 31 октября отчитывался о гибели 123 пациентов. Из данных Росстата следует, что к концу месяца умерли больше 350 человек, заразившихся ковидом.

Ранее издание «Медиазона» со ссылкой на данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщило, что смертность от коронавируса в ряде регионов может быть занижена в несколько раз. В число регионов, которые занижают информацию, по данным «Медиазоны», входит и Томская область. Из опубликованного на сайте графика следует, что на 22 ноября в Томской области, по данным ИЦК, было 812 смертей, а по данным регионального штаба — 151.


Заместитель губернатора Иван Деев объяснял, почему так может происходить: в оперативную информацию этот случай попадает по месту смерти, а в официальную статистику — по месту регистрации.

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