Росстат: В Томской области занижена официальная смертность от коронавируса

Росстат опубликовал официальную статистику смертности от коронавируса в октябре. По данным ведомства, в России за месяц скончались 13896 человек. Еще 8675 человек c COVID-19 умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние» (1711 жертв) или «не оказала» (6964).
Федеральный оперативный штаб при этом утверждал, что в октябре всего умерли 7344 пациента с коронавирусом.
В Томской области региональный штаб на 31 октября отчитывался о гибели 123 пациентов. Из данных Росстата следует, что к концу месяца умерли больше 350 человек, заразившихся ковидом.
Ранее издание «Медиазона» со ссылкой на данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщило, что смертность от коронавируса в ряде регионов может быть занижена в несколько раз. В число регионов, которые занижают информацию, по данным «Медиазоны», входит и Томская область. Из опубликованного на сайте графика следует, что на 22 ноября в Томской области, по данным ИЦК, было 812 смертей, а по данным регионального штаба — 151.
Заместитель губернатора Иван Деев объяснял, почему так может происходить: в оперативную информацию этот случай попадает по месту смерти, а в официальную статистику — по месту регистрации.