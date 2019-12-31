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31 декабря,
2019
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Новости

Росстат: в России увеличилось количество бедных

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Количество бедных россиян, то есть людей с доходами ниже прожиточного минимума, в стране за январь–сентябрь 2019 года увеличилось до 19,2 миллиона человек (13,1% населения). В тот же период 2018 года бедных насчитывалось на 100 тысяч меньше — 19,1 миллиона (13%). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Росстат: в России увеличилось количество бедных

В третьем квартале  2019 года количество бедных снизилось до 17,6 миллиона человек. Данные за 2019 год целиком Росстат должен представить в начале 2020 года.


Согласно данным Росстата за первый квартал 2019 года, уровень бедности в России вырос до 14,3% (20,9 миллиона человек). По итогам 2018 года он составлял 12,9% (почти 18,9 миллиона человек). Статистическое ведомство объяснило ситуацию тем, что прожиточный минимум в стране растет опережающими темпами.

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