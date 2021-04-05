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05 апреля,
2021
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Росстат: В 2020 году убыль населения выросла в 18 раз

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В 2020 году, по сравнению с 2019-м, убыль населения выросла в 18 раз, а смертность на 18%, сообщает РИА Новости. Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек.

Росстат: В 2020 году убыль населения выросла в 18 раз

По статистике, за последние три года миграционный прирост населения наблюдался в 31 регионе. Больше всего человек въехали в Московскую область (266,9 тысячи человек), меньше всего на Чукотку (200 человек).


Естественный прирост населения наблюдался в 17 субъектах Федерации. Максимальный естественный прирост зафиксирован в Дагестане (91,2 тысячи человек), а минимальный в Чукотском автономном округе (200 человек).

Естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах. Среди них этот показатель различался в 62 раза: в Нижегородской области естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, а в Камчатском крае – 960 человек. Миграционный отток жителей отмечен в 54 регионах страны, среди которых данный показатель различается в 173 раза: в Омской области миграционный отток составил 34,6 тысячи человек, а в Ненецком автономном округе – 200 человек.


Наиболее неблагополучная демографическая ситуация отмечалась в 44 субъектах страны, в которых общее снижение численности населения наблюдалось как за счет его естественной убыли, так и за счет миграционного оттока. Как свидетельствуют данные статистики, особенно сложная ситуация в Саратовской области, где естественная убыль составила 45,8 тысячи человек, а миграционная убыль – 20,7 тысячи человек, в Кемеровской области (-46,2 тысячи человек и -14,7 тысячи человек) и Омской области (-61,8 тысячи человек и -35 тысяч человек).


«Наибольшую убыль жителей [за три года] в абсолютном выражении зафиксировали в Саратовской области (-66,5 тыс. человек), в Кемеровской области (-60,9 тыс. человек), Нижегородской области (-56,9 тыс. человек), Омской области (-55,8 тыс. человек) и Алтайском крае (-53,3 тыс. человек)», — говорится в сообщении.


В Томской области естественный прирост населения за 2018-2020 годы сократился на 6 тысяч человек. Миграционный — на 1,8 тысячи человек. Численность населения на 1 января 2021 года составила 1 млн 73 тысячи человек.

По данным аналитиков, эти показатели свидетельствуют о сложной демографической ситуации. Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. Она, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой, привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.

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