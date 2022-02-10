Росстат: Реальные доходы россиян выросли максимально за восемь лет

Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1% в 2021 году, сообщает Росстат. Это максимальное увеличение с 2013 года.

В 2014-2017 годах реальные доходы падали, в 2018-2020 годах их рост не превысил 2% в год.

При этом, РБК отмечает, что с 2019 года Росстат начал считать реальные доходы населения по новой методике, поэтому более ранние показатели несопоставимы полностью с новыми данными. В 2022 году сильного увеличения доходов эксперты не ждут: по словам заведующего Лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексея Ведева, они будут меняться инерционно и по итогам года продемонстрируют рост на 1,7%.

Росстат также пересмотрел данные по реальным доходам в 2020 году, уточнив, что их падение к 2019 году составило не 2,8%, а 2%. Таким образом, по сравнению с 2019 годом реальные доходы россиян в 2021 году выросли примерно на 1%. В Росстате пояснили, что пересмотр связан с поступлением уточненных данных по региональной социальной поддержке граждан.