Росстат рассказал, как изменились цены на продукты в 2020 году

Инфляция по итогам 2020 года оказалась в России самой высокой с 2015 года и составила 4,9%. В Росстате констатировали, что больше всего подорожали продукты первой необходимости. Так, за год стоимость сахара увеличилась на 64,5%, подсолнечное масло подорожало на 25,9%, говорится в материалах ведомства.





Цены на крупу и бобовые выросли на 20,1%, фрукты и овощи подорожали на 17,4%, куриные яйца — на 15,1%, макароны — на 12%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 7,3%, рыба и морепродукты — на 5,18%, сливочное масло — на 4,15%, молоко и молочная продукция — на 3,55%, мясо и птица — на 2,73%. В целом цены на продукты питания выросли на 7,21% (для сравнения, в 2019 году — на 2,75%).





Непродовольственные товары за 2020 году выросли в цене на 4,8%, больше всего — медикаменты (на 9,8%), табачные изделия (8,2%), электротовары и бытовые приборы (6,4%).





Напомним, 9 декабря Владимир Путин обратил внимание на то, что в России подорожали сахар, подсолнечное масло, мука и другие продукты. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин обвинил несколько министерств в том, что они «упустили ситуацию с ростом цен». В середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.