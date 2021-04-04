Добрые новости
04 апреля,
2021
2
фото
Новости

Росстат опубликовал данные о смертности в Томской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Росстат опубликовал данные о том, как изменилась численность населения в регионах. Сравнивали цифры за январь-февраль 2020 и 2021 года. 


За два месяца 2021 года в Томской области умерли 2614 человек. 

Росстат опубликовал данные о смертности в Томской области

По данным Росстата, в январе в Томской области умерли 1 тысяча  466 человека, в феврале — 1 тысяча 148 человек. Всего в регионе за два месяца 2021 года умерли 2 тысячи 614 человек. В 2020 году в регионе за январь и февраль умерли 2 тысячи 99 человек. 

За февраль 2021 от коронавирусной инфекции в Томской области умерли, по данным Росстата, 87 человек. 

Росстат опубликовал данные о смертности в Томской области

В среднем по Сибири смертность выросла на 14,8%, а по России — на 20,6%. В стране в феврале умерли 172 672 человека, это на 29 473 больше, чем в феврале 2020 года (143 179).


Я ПОДДЕРЖИВАЮ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.