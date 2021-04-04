Росстат опубликовал данные о смертности в Томской области

Росстат опубликовал данные о том, как изменилась численность населения в регионах. Сравнивали цифры за январь-февраль 2020 и 2021 года.
За два месяца 2021 года в Томской области умерли 2614 человек.
По данным Росстата, в январе в Томской области умерли 1 тысяча 466 человека, в феврале — 1 тысяча 148 человек. Всего в регионе за два месяца 2021 года умерли 2 тысячи 614 человек. В 2020 году в регионе за январь и февраль умерли 2 тысячи 99 человек.
За февраль 2021 от коронавирусной инфекции в Томской области умерли, по данным Росстата, 87 человек.
В среднем по Сибири смертность выросла на 14,8%, а по России — на 20,6%. В стране в феврале умерли 172 672 человека, это на 29 473 больше, чем в феврале 2020 года (143 179).
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