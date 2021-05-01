Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в марте

В марте 2021 года в России умерли 23 715 человек с коронавирусом. Общее число умерших россиян с коронавирусом за год по данным Росстата достигло 249 702 человек. Оперштаб, в свою очередь, сообщает о смерти 110 128 человек (по данным на 31 апреля).

В Томской области за год от коронавируса скончались 614 человек. Оперштаб на конец марта сообщал лишь о смерти 356 человек. Вице-губернатор Иван Деев отмечал, что причина в том, что смерть от коронавируса подтверждается после патологоанатомической экспертизы, которая в некоторых случаях может занимать месяц. Также расхождения в статистике могут объясняться тем, что в оперативную информацию случай может попасть по месту смерти, а в официальную статистику — по месту регистрации.

В Томской области по данным Росстата в марте от коронавируса скончались 123 человека. Еще в 13 случаях ковид не являлся причиной смерти, но оказал влияние на развитие смертельных осложнений. В 60 случаях ковид не являлся основной причиной смерти и не оказал влияния на развитие смертельных осложнений.

По стране в 15 003 случаях ковид зафиксирован как основная причина смерти, в 2 454 случаях — предполагается как основная причина, но не подтвержден лабораторно. Еще в 1 401 случае коронавирус способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть от других заболеваний, а в 4 857 случаях не повлиял на наступление смерти.





Всего в марте 2021 года умерли 191,3 тысячи человек. Это на 25,3% или 38,6 тысячи больше чем в марте 2020 года — месяце, когда в мире началась пандемия коронавируса.





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